Regione, tutto pronto per il rientro in giunta di Luca Sammartino dopo le dimissioni di Barbagallo

Tutto è pronto a Palazzo d'Orleans per il rientro in giunta di Luca Sammartino. Le dimisisoni del “fedelissimo” Salvatore Barbagallo sono la premessa per ridare il posto da assessore all'Agricoltura all'uomo forte della Lega in Sicilia.

Renato Schifani formalizzerà la nomina lunedì mattina. Non a caso le dimissioni di Barbagallo avranno efficacia proprio da lunedì. In questo modo l'assessorato non resterà scoperto neppure per un giorno e Schifani non sarà costretto all'interim.

Sammartino era uscito dal governo un anno e mezzo fa, quando rimase coinvolto in una indagine per corruzione della Procura di Catania. In quell'occasione gli fu inflitta anche la sospensione dai pubblici uffici, una misura cautelare scaduta da tempo. Il ritorno in giunta è stato deciso – filtra da Palazzo d'Orleans - anche per via del fatto che i tempi del processo sembrano più lunghi del previsto.