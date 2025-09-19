Regione, si è dimesso l'assessore all'Agricoltura Barbagallo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il docente universitario catanese ha rimesso il mandato per motivi personali. Schifani ha sottolineato «l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità»

Salvatore Barbagallo, assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine al docente universitario catanese «per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato», sottolineando «l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni».

