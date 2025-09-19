Ars, i redditi dei deputati: Tomarchio è il «Paperone»

Giovanissimo, compirà 33 anni domani, entrato all’Ars a metà del 2023 al posto di Marco Falcone che è stato eletto a Bruxelles, il forzista etneo Salvo Tomarchio è già riuscito nell’impresa di scalzare Cateno De Luca dalla vetta della classifica dei deputati più ricchi. È lui adesso il Paperone di Sala d’Ercole: ha dichiarato un reddito annuo di 414.044 euro.

Gli uffici dell’Ars hanno pubblicato ieri i redditi di tutti i 70 parlamentari. Sono tratti dalle dichiarazioni presentate alla fine del 2024, quindi su dati relativi all’anno di imposta 2023. Ma sono le cifre più aggiornate, visto che la presentazione delle nuove dichiarazioni è tutt’ora in corso.

Tomarchio è figlio di uno dei più grossi imprenditori etnei, che si muove nel campo della vigilanza privata. Il messinese Cateno De Luca si è piazzato secondo dichiarando 302.941 euro. Dietro di loro un altro etneo, il forzista Nicola D’Agostino che dichiara 229.728 euro.