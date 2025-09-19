Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ars, i redditi dei deputati: Tomarchio è il «Paperone»

Il parlamentare catanese di Forza Italia che ha dichiarato oltre 400 mila euro ha superato Cateno De Luca che mantiene un posto sul podio. Terzo D’Agostino

Giovanissimo, compirà 33 anni domani, entrato all’Ars a metà del 2023 al posto di Marco Falcone che è stato eletto a Bruxelles, il forzista etneo Salvo Tomarchio è già riuscito nell’impresa di scalzare Cateno De Luca dalla vetta della classifica dei deputati più ricchi. È lui adesso il Paperone di Sala d’Ercole: ha dichiarato un reddito annuo di 414.044 euro.
Gli uffici dell’Ars hanno pubblicato ieri i redditi di tutti i 70 parlamentari. Sono tratti dalle dichiarazioni presentate alla fine del 2024, quindi su dati relativi all’anno di imposta 2023. Ma sono le cifre più aggiornate, visto che la presentazione delle nuove dichiarazioni è tutt’ora in corso.

Tomarchio è figlio di uno dei più grossi imprenditori etnei, che si muove nel campo della vigilanza privata. Il messinese Cateno De Luca si è piazzato secondo dichiarando 302.941 euro. Dietro di loro un altro etneo, il forzista Nicola D’Agostino che dichiara 229.728 euro.

Il primo deputato dell’opposizione è il messinese Calogero Leanza, figlio dell’ex presidente della Regione, con 178.693 euro. L’attuale presidente della Regione, Renato Schifani, è «solo» decimo con 126.558 euro, preceduto anche dall’ex forzista Gianfranco Micciché (oggi in Grande Sicilia), sesto con i suoi 156.912 euro.

