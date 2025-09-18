Regione, 25 milioni in più per blindare la manovra

Il governo ha messo sul tavolo 25 milioni in più. E così la tensione che da giorni avvolge la manovra quater, che stenta infatti a uscire dalla commissione Bilancio dell’Ars, potrebbe stemperarsi. Lo si capirà domani, quando scadrà il termine per gli emendamenti e si avrà contezza di quanto difficile si prospetta il cammino della legge.

Dunque oltre ai 35 milioni già destinati agli emendamenti che finanziano iniziative nei collegi elettorali dei deputati, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino ha informato ieri la commissione che ci sono 25 milioni in più per «grandi temi». In ogni caso si tratta di somme che maggioranza e opposizione possono utilizzare per allargare la manovra oltre il testo base del governo, aumentando la spesa.

Ieri, dietro le quinte, è andato in scena un serrato confronto sull’uso di queste somme. Per i soli 35 milioni destinati a piccole opere sui territori di provenienza ogni deputato della maggioranza avrà un budget di 600 mila euro e 320 mila euro avrà ciascun parlamentare dell’opposizione. I 25 milioni extra dovrebbero essere divisi così: 18 alla maggioranza e 7 al centrosinistra. Anche se adesso resta da stabilire con che tipo di emendamenti inserirli nella manovra.