Schifani: "Passo avanti per il salvataggio della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina"

"Un ulteriore passo in avanti affinché il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina continui a restare un punto di riferimento per la Sicilia", è ciò di cui parla il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo l’incontro di stamattina a Roma al ministero della Salute, nel quale è stata confermata "l’attenzione del governo nazionale verso la nuova Rete ospedaliera siciliana e verso le misure intraprese dal mio governo per ridurre le liste d’attesa", aggiunge il governatore, che sottolinea "il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che continueremo a portare avanti con determinazione".

"Ringrazio il ministro Orazio Schillaci – prosegue Schifani – per il continuo e proficuo confronto di questi mesi e l’assessore Daniela Faraoni con il direttore generale Salvatore Iacolino per il prezioso contributo e la professionalità messi a disposizione in questo percorso. Continueremo a lavorare in sinergia con il governo nazionale per offrire servizi sanitari sempre più moderni, efficienti e vicini alle esigenze delle comunità siciliane, accanto a nuove strutture all’avanguardia per le quali abbiamo già messo in campo risorse per oltre un miliardo di euro".