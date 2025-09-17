Rifiuti in Sicilia, nessuno chiede i 48 milioni per i nuovi impianti

Per realizzare piccoli impianti di compostaggio, da sistemare nei quartieri agevolando lo smaltimento dei rifiuti organici, la Regione aveva messo sul tavolo 15 milioni. Ma dei 390 Comuni che avrebbero potuto approfittare dell’occasione uno solo si è fato avanti. Fotografia di un’altra chance che si sta perdendo, visto che adesso all’assessorato ai Rifiuti è partito una sorta di ultimatum ai sindaci per chiedere i fondi europei che altrimenti si rischia di restituire a Bruxelles.

È una storia-paradigma delle difficoltà della Regione di spendere i fondi comunitari e dei Comuni di conquistarli. L’assessorato ai Rifiuti, guidato dall’autonomista Francesco Colianni, ha in portafoglio 226 milioni e 741 mila euro per realizzare impianti, alternativi ai termovalorizzatori, che permettano di incentivare la differenziata. Ma dal mese di aprile tenta, senza successo, di investire i primi 48 milioni. Così la Regione sospende i bandi per i nuovi Ccr e le strutture di compostaggio: solo 14 Comuni erano pronti.