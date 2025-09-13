Enti di formazione in Sicilia, salta il click day e scoppia la protesta

Il sistema informatico gestito da Sicilia Digitale è andato in tilt, costringendo a rinviare il click day a lunedì (15 settembre), alle 14, mandando a gambe all’aria il lavoro di preparazione che gli enti di formazione professionale siciliani avevano portato avanti nelle settimane precedenti. L’appuntamento era per ieri mattina (12 settembre), per l’avviso 7 rivolto a una platea di oltre 300 enti che organizzano corsi di formazione rivolti a disoccupati e inoccupati. Ma non c'è stato niente da fare. Tutto saltato.

Tra i primi a rammaricarsi è stato l’assessore regionale Mimmo Turano: «Nel prendere atto delle parole dei vertici di Sicilia Digitale per i disservizi, riscontrati in mattinata, non imputabili ad una diretta responsabilità dell'assessorato, ritengo opportuno scusarmi con gli utenti per i disagi. Sono certo che l'impegno contrattuale, preso dalla società, in ordine alla piena funzionalità della piattaforma, da lunedì venga rispettato. Ulteriori ritardi non sono ammissibili».

A ruota le vibrate proteste delle associazioni Cenfop Sicilia, Anfop Sicilia, Forma Sicilia, Federterziario, Asef: «Non si tratta più di “piccoli imprevisti tecnici”. Non si tratta più di “fisiologici rallentamenti”. Qui parliamo di un sistema che, ogni volta che arriva a una scadenza importante, collassa e costringe enti, operatori e cittadini a vivere nell’incertezza e nella frustrazione».