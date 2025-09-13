«Calenda offende la Sicilia»: Schifani abbandona la convention di Forza Italia giovani

«Come siciliano e come presidente della Regione Siciliana non posso tollerare le gravi parole pronunciate da Carlo Calenda a San Benedetto del Tronto, quando ha detto che la Sicilia «dovrebbe affondare» e che le Regioni andrebbero cancellate. Parole pronunciate per di più da un leader politico e rappresentante delle istituzioni. Ho provato a ribattere con i fatti e con i risultati ottenuti ma di fronte a un cieco pregiudizio ho rinunciato a discutere. La Regione Siciliana merita rispetto, come le sue Istituzioni, e continuerò a difenderla in ogni sede e da chiunque, con serietà e dignità istituzionale.

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha abbandonato la convention Azzurra Libertà, la tre giorni dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) rinunciando al suo intervento dopo un acceso diverbio con Carlo Calenda, ospite della kermesse. «Calenda ha offeso la Sicilia, un comportamento assurdo da parte di un ospite, lui era a casa mia in quel momento», dice all’Ansa Schifani, che è anche presidente del consiglio nazionale di Fi. Tutto è accaduto fuori dal tendone, poco prima dell’intervento di Calenda sul palco e davanti a decine di persone.

Cosa è successo fuori dal tendone

Vedendo arrivare Calenda, Schifani s'è fermato per salutarlo. «Ciao Carlo, gli ho detto - racconta il presidente della Regione siciliana - E lui: ''Ciao, tu sai cosa penso della Sicilia, è da cancellare, da cancellare''. Ho ribattuto che la Sicilia è la Regione che è crescita di più in Italia in termini di Pil, ma lui ha continuato col suo atteggiamento. ììLa Sicilia è da buttare, questi qui che non aboliscono il voto segreto devono andarsene al confino''».

Mentre il leader di Azione entrava nella sala per fare il suo intervento, Schifani ha deciso di abbandonare la kermesse, rinunciando al suo intervento previsto dopo quello di Calenda e

di rientrare a Palermo.

Calenda: dico quello che penso, la Sicilia è vittima di un sistema clientelare

«Mi spiace che Schifani si sia offeso. Semplicemente gli ho detto ciò che penso. I siciliani sono vittime di una sistema clientelare, costoso e inefficiente. Un sistema che non è nato ieri ma che ha accompagnato la storia della regione dallo statuto speciale». Così il leader di Azione, Carlo Calenda, replica al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Solidarietà al presidente Schifani

Solidarietà al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per l’episodio con Carlo Calenda alla festa di FI a San Benedetto del Tronto. «L'episodio denota una grave carenza di sensibilità istituzionale e politica da parte di Calenda, che ha scelto di offendere non solo il presidente Schifani ma l’intera comunità siciliana in un contesto dedicato ai giovani e al loro futuro. Un gesto indecoroso che Forza Italia Giovani Sicilia condanna con la massima fermezza», scrivono i giovani di Fi in Sicilia.

Per il deputato regionale di Fi Marco Intravaia «Schifani ha giustamente difeso la Sicilia, i siciliani e le loro Istituzioni da irragionevoli attacchi che da qualche tempo Carlo Calenda continua a fare; le sue dichiarazioni sulla Regione siciliana sono inaccettabili, abbia rispetto per i cittadini siciliani e le loro Istituzioni, che ne sono la più alta espressione. Calenda è stato eletto in Sicilia, dopodiché si è del tutto disinteressato dell’Isola, le sue posizioni intendono gettare fango su chi sta lavorando instancabilmente per questa terra, per coprire le sue totali disattenzioni verso chi lo ha eletto».

Il capogruppo di Fi all’Ars, Stefano Pellegrino, afferma a nome dei parlamentari regionali: «Appare quantomai singolare - e profondamente incoerente - che tali affermazioni provengano da un rappresentante eletto in Sicilia, quando negli ultimi tre anni non risulta chiara quale azione concreta abbia mai intrapreso in sede parlamentare per rappresentare e tutelare gli interessi della nostra Regione. Appare ancor più deplorevole la scelta del luogo e del contesto in cui è avvenuto l’episodio, che dimostra una preoccupante mancanza di rispetto non solo verso le istituzioni regionali ma verso l’intera comunità siciliana».

Secondo il segretario siciliano della Dc, Stefano Cirillo, "il disprezzo di Carlo Calenda nei confronti della Sicilia e dei siciliani ha raggiunto l’apice con la mancanza di rispetto oggi al presidente Renato Schifani: a novembre dovrà comunque presentarsi in tribunale in Sicilia per rispondere alla mia denuncia, dopo le sue precedenti offese. La Sicilia non si cancella, si difende. E la difenderemo sempre da chi la insulta».

I dirigenti di Azione: Schifani non faccia il piccolo re offeso, le recenti nomine parlano da sole

«Come sempre Schifani interpreta la realtà a modo suo. Calenda ha detto che questo modo di governare e amministrare la Sicilia, va cancellato! E per chi avesse perplessità in merito, ricordo la nomina che Schifani ha fatto proprio 48 ore fa, non in base a meritocrazia e competenza, ma a logiche ed equilibri politici. Non si può definire diversamente la nomina di Luigi Genovese a capo del CdA dell’Ast, avvenuta solo ed esclusivamente dopo il patto stretto tra Lombardo e Schifani». Lo dicono Antonello Calia, segretario di Azione Sicilia, e di Sonia Alfano componente del direttivo nazionale di Azione.

«Il presidente della Regione siciliana la smetta di comportarsi come il piccolo re infastidito e prenda atto che non tutti sono suoi sudditi. La Sicilia sta morendo sotto i colpi di una politica sempre più clientelare - aggiungono - E a giudicare dall’accoglienza riservata a Calenda dai giovani di FI, forse Schifani ha semplicemente colto la palla al balzo sapendo che non avrebbe riscosso lo stesso successo. La Sicilia la offende e la mortifica chi utilizza il proprio ruolo per effettuare nomine come quella di Genovese».