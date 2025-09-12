Tumore alla prostata, gli urologi: farmaco non prescrivibile per un cavillo

La lotta al tumore alla prostata in Sicilia può diventare più complicato del previsto. E non per un problema medico, ma per un cavillo burocratico. La denuncia arriva dagli urologi ospedalieri siciliani che, insieme alla Società siculo calabra di urologia, ha chiesto alla Regione l’autorizzazione a prescrivere i farmaci Arsi, anti androgeni di seconda linea, come la Darolutamide, oggi riservati solo agli oncologi.

In altre regioni possono essere prescritti da entrambi gli specialisti. «Abbiamo rilevato - scrivono in una nota - che la prescrizione da parte degli urologi non può recare alcun nocumento ai pazienti né al sistema sanitario nazionale. Inoltre, limitare la prescrizione ai soli specialisti in oncologia, costringe gli ammalati ad effettuare due distinte visite - urologica ed oncologica - con un inevitabile aggravio di spese».

A luglio, era stato chiesto un cambio di rotta all’assessorato alla Salute. Arriva ora la risposta ufficiale che, però, ribadisce il divieto: «Le disposizioni assunte - si legge nella risposta del dipartimento per la Pianificazione strategica - assicurano ai pazienti con carcinoma prostatico la presa in carico da parte dello specialista, ossia l’oncologo, che può individuare di volta in volta le terapie antitumorali più idonee alla tipologia e stadio della malattia per l’intero percorso di cura». Secondo gli urologi, tuttavia, l’oncologo è già coinvolto nei team multidisciplinari. «Questi farmaci - spiega Antonio Lupo, direttore dell’Urologia del Buccheri La Ferla di Palermo- con metastatici resistenti alla castrazione, sia per pazienti metastatici ormonosensibili. Non si tratta di farmaci chemioterapici. Questa tipologia di pazienti, in prima battuta viene seguita da noi urologi, che disponiamo la terapia insieme allo staff multidisciplinare».