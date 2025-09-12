Nuova rete ospedaliera siciliana approvata in giunta. Ecco cosa cambia

Dopo oltre un anno di gestazione, la giunta ha approvato la rimodulazione della rete ospedaliera. È la mappa, riscritta, dei reparti e dei posti negli ospedali pubblici e privati. In estrema sintesi, prevede un taglio di 367 postazioni ma il mantenimento dei piccoli ospedali che però cambieranno in alcuni casi la loro mission.

La giunta, riunita da Renato Schifani, ha approvato l’ultima versione del piano messo a punto dall’assessore Daniela Faraoni. Un documento che la maggior parte dei partiti del centrodestra – eccetto Fratelli d’Italia che non aveva nascosto delle critiche – aveva politicamente avallato appena qualche giorno fa in commissione Sanità. Adesso la bozza formalizzata in giunta torna in commissione per il voto formale di un parere che è obbligatorio ma non vincolante. Poi la delibera così formata verrà spedita a Roma, entro il 30 settembre, per la definitiva approvazione del ministero della Salute.

Dal punto di vista statistico è stato confermato il taglio di 367 postazioni per ricoveri a fronte di altre 13 mila circa che restano attive nel pubblico (e 5 mila nel privato). Scompaiono soprattutto posti che erano previsti sulla carta ma che non erano attivi per carenza di medici nei relativi reparti. L’assessore nei giorni scorsi ha puntato soprattutto a rassicurare i pezzi di maggioranza che temono un ridimensionamento dei piccoli ospedali di provincia. «Nessuno chiuderà - ha detto la Faraoni -. Tutti manterranno i posti letto legati al sistema dell’emergenza e a reparti chiave o che hanno una tradizione in quel particolare presidio. Tutte le altre prestazioni le garantiremo in day service e penso alle terapie oncologiche, all’oculistica (compreso gli interventi di cataratta), alla gastroenterologia e alla cardiologia». In pratica i piccoli ospedali resteranno una sorta di front hoffice della sanità sul territorio e per prestazioni più importanti dirotteranno i pazienti nei grandi centri.