Medici a gettone in Sicilia, la stretta alle chiamate

Due pagine fitte di richiami legislativi e nuove regole. Così l’assessorato alla Sanità, guidato da Daniela Faraoni, ha imposto ai manager di Asp e ospedali, ieri sera (11 settembre 2025), di ridurre subito al minimo il ricorso a una particolare categoria di medici e infermieri precari.

È una stretta alle chiamate dei cosiddetti gettonisti, quella firmata dal dirigente del dipartimento Pianificazione Strategica Salvatore Iacolino. Una direttiva che si traduce nell’obbligo di privilegiare assunzioni regolari e ridurre sempre progressivamente il ricorso a precari e pensionati che tornano a indossare il camice per fronteggiare particolari esigenze legate a vuoti d’organico ormai stabile.

Il fenomeno, nato come soluzione di emergenza, è diventato da tempo tutt’altro che una eccezione alle normali vie di reclutamento. Secondo i dati dell’assessorato alla Sanità sono «alcune centinaia» i medici gettonisti stabilmente impiegati dagli ospedali. Sono in servizio soprattutto nei pronto soccorso, ma anche in reparti eccezionalmente sguarniti (è il caso di ortopedia a Villa Sofia, dove l’emergenza della primavera scorsa è stata fronteggiata anche con la chiamata di gettonisti). In base a paletti nazionali questi medici possono guadagnare fino a 83 euro per ogni ora di impiego nei pronto soccorso, un po’ di meno (fino a un massimo di 75 euro all’ora) negli altri reparti. Cifre leggermente inferiori per gli infermieri.