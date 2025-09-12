Ars, stop al maxi emendamento: cambia il metodo sulle mance

Stop al calderone dell’ultimo minuto, dove buttare dentro tutto per far contenti deputati e collegi elettorali: non sarà più il maxi emendamento lo strumento con cui veicolare i fondi destinati ai territori, perlomeno nella prossima manovra, la quater, che sta già prendendo forma in commissione Bilancio all’Ars. Su proposta dell’opposizione, in particolare del vicepresidente vicario di Sala d’Ercole e coordinatore regionale M5S, Nuccio Di Paola, la conferenza dei capigruppo, riunitasi mercoledì scorso per stilare il cronoprogramma dell’aula, avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima sul nuovo metodo per gestire e indirizzare le risorse in gioco, che nel caso della manovrina autunnale ammontano, al momento, a 35 milioni di euro. Nuovo fino a un certo punto, perché, spiega Di Paola «in realtà si torna al passato recente. Non certo alla Tabella H», il fondo un tempo destinato a una vasta gamma di progetti, dalle attività culturali e sportive alle promozioni economiche, «ma alla scorsa legislatura, quando sulla materia ci si dava battaglia emendamento per emendamento, mettendoci la firma e dunque la faccia».