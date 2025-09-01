Manovra, allo studio la detrazione al 19% sui libri scolastici

Potrebbe arrivare con la prossima manovra una detrazione al 19% sull'acquisto di libri scolastici, con l’obiettivo di favorire le famiglie alle prese con i costi dell’istruzioni. È quanto riportano oggi due quotidiani nazionali, Il Messaggero e La Repubblica, che spiegano come l’idea, alla quale aveva fatto già accenno il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valvitara in un’audizione di fine luglio, scatterebbe nel caso dal prossimo anno.

Al momento sarebbero al lavoro i tecnici per fare le diverse simulazioni. L’idea sarebbe quella di fissare un’aliquota della detrazione fiscale in linea con quella in vigore per altre spese relative all’istruzione, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Di fatto si allargherebbe il perimetro di quelle detraibili al 19% e che attualmente include le tasse di iscrizione e frequenza, le gite, lo scuolabus, la mensa e i contributi per i corsi e i laboratori di lingue, teatro e musica organizzati dagli istituti. Nell’elenco non ci sono, invece, le spese per l’acquisto di libri di testo, zaini, astucci e materiali di cancelleria.