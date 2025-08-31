Dumping fiscale, nuovo caso diplomatico: Italia contro le parole del premier francese

Nuovo scontro tra Roma e Parigi. Il premier francese François Bayrou ha accusato l’Italia di fare «dumping fiscale», sostenendo che molti francesi con più risorse potrebbero trasferirsi all’estero se il governo dovesse varare nuove tasse sui più ricchi. Un riferimento alle agevolazioni previste per chi si trasferisce o rimpatria dopo anni trascorsi all’estero.

La risposta di Palazzo Chigi è arrivata poco dopo: «Affermazioni totalmente infondate», che «stupiscono». Da Roma si sottolinea come «l’economia italiana sia da molti anni penalizzata dai paradisi fiscali europei» e non viceversa. E ancora: «L’Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l’onere forfettario per chi trasferisce la residenza».

Meloni ha rimarcato che «l’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della Nazione» e ha esortato la Francia a «unirsi finalmente» agli sforzi italiani in sede Ue contro i veri paradisi fiscali.