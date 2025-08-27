Meloni al Meeting di Rimini, primo intervento da premier: «Sfide globali e manovra»

Tre anni fa Meloni era con gli altri leader pronti a sfidarsi alle elezioni di settembre. L’invito le era stato reiterato anche due anni dopo per l’edizione 2024 ma in quell'occasione lo spazio della kermesse di Comunione e Liberazione fu occupato solo dai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Stavolta il turno del leader di Forza Italia è già passato, domenica scorsa, mentre al segretario leghista il palco toccherà per ultimo, nel tardo pomeriggio, dopo l’intervento della premier.

Salvini peraltro era atteso per un punto stampa alla Fiera di Rimini attorno all’una, quando la premier - dopo l’introduzione del patron del Meeting, Bernhard Scholz - con ogni probabilità

starà ancora raccontando la sua ricetta tra strategia di politica estera, tenuta dei conti e sfide europee. In serata però un aggiornamento di agenda specifica da un lato che il leghista interverrà in due diversi panel (dopo l’intervento di Meloni), e che il punto stampa concomitante non è più garantito. Possibile ma non scontato insomma, mettendo in fila i reciproci impegni, che i due riescano ad avere un faccia a faccia. Anche se schiere di fotografi e cameraman si aspettano di riuscire a immortalarli insieme.