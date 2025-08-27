Guerra in Ucraina, la Russia frena su un vertice di pace: «Non ci sarà a breve»

Qualsiasi incontro tra i presidenti russo e ucraino deve essere «ben preparato». A sottolinearlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, facendo capire che un vertice tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non avrà luogo a breve.

«Qualsiasi contatto di alto livello deve essere ben preparato per essere efficace,» ha detto Peskov ai giornalisti. Le delegazioni negoziali di Russia e Ucraina sono «in contatto», ma non è stata fissata ancora alcuna data per futuri colloqui.