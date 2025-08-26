Parchi archeologici e Asacom: le priorità della nuova manovra all'Ars

Dentro, finora, c’è un po’ di tutto, dalle risorse per i Parchi archeologici ai fondi per le province di Palermo e Messina, dai finanziamenti destinati a film e fiction girati nell’Isola fino al bando per potenziare le linee aeree intercontinentali, il tutto, a fronte di circa 30 milioni di euro.
Sono alcuni dei provvedimenti del ddl Stralcio che la commissione Bilancio all’Ars dovrà esaminare il prossimo 9 settembre: una ventina di articoli saltati dalla manovrina d’agosto, che andranno a formare la prossima variazione di bilancio, la quater, in compagnia di altre misure come quelle contenute negli emendamenti governativi stralciati dal precedente articolato, vedi i 10 milioni per gli Asacom, gli assistenti che supportano gli studenti con disabilità, e i 4,6 milioni per la stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica. Si parte dai cinque milioni di euro per la salvaguardia di tutti i Parchi siciliani, dalla Valle dei Templi alla Villa del Tellaro, con individuazione degli interventi affidata all’assessorato dei Beni culturali.
