Autorità portuale e Regionali, l’estate rovente di Forza Italia

Dopo una settimana di fuoco restano agitate le acque del centrodestra tra Palermo e Roma, e mentre in Forza Italia fa ancora rumore lo scambio di fendenti tra il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il governatore Renato Schifani, sul «caso Tardino» cresce l’attesa (e la tensione) in vista dell’udienza del Tar, fissata nel primo dei due giorni disponibili per il Tribunale sul calendario del prossimo mese, cioè il 9 settembre. L’alternativa sarebbe stata giorno 26, troppo in là per l’avvocatura e per il presidente della Regione, che contro la nomina dell’ex europarlamentare leghista nel ruolo di commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale hanno presentato ricorso d’urgenza, obiettando mancanza di concertazione da parte del ministro Salvini e di competenze nella figura scelta dal leader del Carroccio. Ma i tempi per stilare l’impugnativa e depositarla entro i 20 giorni canonici erano troppo stretti e così, per accelerare l’iter, è stata chiesta innanzitutto la sospensione dell’incarico in via cautelare, un’istanza che l’organo di giurisdizione amministrativa tratterà fra due settimane, anche se, sottolineano da Palazzo d’Orleans, l’obiettivo principale è vincere nel merito e annullare la nomina di Annalisa Tardino. Smentita, invece, dalla stessa Autorità portuale, la notizia dell’accoglimento immediato da parte del Tar dell’interruzione dell’attività amministrativa e gestionale dell’ente.

Intanto, nel fronte forzista, Mulè torna sull’ipotesi di una sua corsa alla presidenza della Regione nel 2027, rispondendo a Schifani che gli aveva consigliato, tra le righe, di formare un partito per centrare la meta. «Una candidatura mai avvenuta, che sta rovinando la vita a qualcuno. Serenità e avanti tutta», scrive sui social il vicepresidente della Camera, che qualche ora prima, però, aveva lanciato altre stoccate verso Palazzo d’Orleans, sottolineando che nel 2022 avrebbe dovuto essere lui il candidato del centrodestra indicato da Berlusconi per la Sicilia, ma che la scelta ricadde poi su Schifani per un intoppo burocratico. Poi, un altro attacco al timoniere di Forza Italia nell’Isola, Marcello Caruso, per una segreteria giudicata inesistente, e ancora contro il governatore, per il ricorso al Tar sulla nomina di Tardino, giudicato un errore perché non si porta un alleato davanti a un giudice per una questione politica.

Nessun commento da Palazzo d’Orleans, dove il capitolo Mulè si considera archiviato, ma mentre il capogruppo azzurro al Senato, Maurizio Gasparri, liquida la suggestione della candidatura come «boutade d’agosto», è difficile immaginare che l’uscita del vicepresidente non avrà ripercussioni nelle stanze romane, considerando il rapporto ultraventennale tra Schifani e il segretario nazionale Antonio Tajani, che tra l’altro ha già difeso la scelta del ricorso per l’Autorità portuale, giudicandolo non politico ma tecnico. A parlare, invece, è Caruso. «Non eserciterò mai il mio ruolo - ha detto - per alzare lo scontro sapendo che ciò danneggerà il mio partito a vantaggio di altri. Segnalo, comunque, a chi è forse un po’ distratto, che in questi ultimi anni Forza Italia, con il contributo di tanti, è risultato primo schieramento in Sicilia alle scorse elezioni europee e gruppo più numeroso all’Ars, ottenendo, nel rinnovo delle ex province, il maggior numero di consiglieri eletti».