Il dolore di Mattarella e il ricordo di Meloni, l'omaggio di istitizioni e politica all'icona Baudo

Le istituzioni e la politica rendono un omaggio commosso a Pippo Baudo, riconosciuta icona pop della tv. Interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimendo tutto il suo dolore per la morte del grande presentatore «protagonista e innovatore della televisione» e ricordandone la professionalità, la cultura, il garbo e la straordinaria capacità di interpretare i gusti e le aspettative dei telespettatori italiani.

Sulla sua scia la premier Giorgia Meloni che parla di uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana terminando con un «grazie di tutto» . E ancora il presidente del Senato, e suo conterraneo, Ignazio La Russa «in memoria di un amico che ha dato lustro, nel mondo dello spettacolo, all’Italia e alla nostra Sicilia». «Buon viaggio a Baudo, compagno di tante serate», scrive sui social il vicepremier Matteo Salvini.

«La notizia della scomparsa di Pippo Baudo mi rattrista profondamente. Ci lascia un grande protagonista della televisione italiana, afferma il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. E ancora, l’altro vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «gigante della televisione e un italiano ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro», dice interpretando i sentimenti di tantissimi esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni locali come Renato Schifani, ex presidente del Senato e attuale governatore della Sicilia.