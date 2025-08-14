Taglio dei rimborsi ai Comuni per l'accoglienza dei migranti minorenni, protesta in Sicilia

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
L'arrivo della nave Aquarius di Sos Mediterranee con a bordo 604 migranti soccorsi in questi giorni nel Canale di Sicilia, tra i quali 240 minori, nel porto di Palemro, 13 ottobre 2017. ANSA/ IGOR PETYX

Divampano le proteste in Sicilia per il taglio dei rimborsi ai Comuni deciso dal ministero dell’Interno, dal 100% al 35%, per le spese destinate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Le cooperative dell’Agrigentino lamentano che da 14 mesi non ricevono fondi da quasi tutti i Comuni e si sono indebitate con le banche per portare avanti le strutture, garantire il salario ai propri dipendenti, nonché il primario servizio per tutti i minori ospitati. Nella provincia di Agrigento ci sono 900 minorenni ospiti delle circa 50 strutture e dove la Cgil parla di un danno, per le cooperative e i fornitori, di oltre 2 milioni di euro.

«Servono risorse immediate per coprire gli oneri sostenuti dal 2023 ad oggi e per garantire sia la continuità dell’accoglienza sia la tutela dei minori, che devono essere sempre e comunque protetti», ha detto Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia. I comuni siciliani hanno lanciato un appello urgente alle Prefetture siciliane, al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alla Famiglia Nuccia Albano, affinché si individuino rapidamente risposte condivise, evitando una «guerra tra poveri», «dove a pagare il prezzo più alto sarebbe il sistema delle comunità di accoglienza, che rappresentano non solo un presidio sociale fondamentale, ma anche una ricchezza occupazionale per i territori».

«Ci siamo indebitati fino al collo, siamo disperati sull’orlo del baratro. Non riusciamo a pagare i dipendenti, i fornitori e le istituzioni ci hanno abbandonati. Il problema è siciliano certo, ma in questa provincia è ancora più forte - spiegano dei gestori delle coop agrigentine - . Ci sono sindaci, come ad esempio quello di Canicattì, Agrigento e Naro, che sono riusciti a pagare il 2024, anticipando. Ma altri, la maggior parte, hanno fatto solo allegati di anticipazione per ottenere il rimborso dal ministero e non ci hanno fatto arrivare neanche un quattrino». «Dopo anni di impegno, investimenti e sacrifici per garantire un’accoglienza dignitosa a questi ragazzi - ha detto il presidente di Confcooperative Gaetano Mancini - ci ritroviamo con un sistema in ginocchio, affamato di risorse e ignorato dalle istituzioni».

