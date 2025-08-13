«Termovalorizzatori in regola», il contro-dossier della Regione

Proverà a dimostrare che i due termovalorizzatori in fase di progettazione applicano le stesse tecnologie di quelli già in funzione in Francia, Germania e anche nelle altre regioni italiane. E poi tratteggerà il percorso burocratico seguito evidenziando che la Regione si è mossa nel solco indicato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Europea.

Su questi due punti fermi si basa il contro-dossier che i tecnici di Palazzo d’Orleans stanno già preparando per rispondere alle 155 pagine di rilievi che la Corte dei Conti ha spedito lunedì alla Regione. Si tratta della chiusura di un’attività di indagine con cui la sezione di Controllo, guidata da Salvatore Pilato, ha passato ai raggi X il piano rifiuti e i progetti per i due termovalorizzatori previsti a Catania e Palermo. Un cahiers de doleance in cui si avanza il sospetto che i due impianti, collegati a varie discariche, siano sovrastimati rispetto alla reale quantità di rifiuti che dovranno smaltire e che dovrà necessariamente essere il residuo della raccolta differenziata. In più i magistrati contabili hanno scritto che i termovalorizzatori, per quanto in valori minimi, non escludono il rischio di inquinare l’ambiente risultando pericolosi per la salute.