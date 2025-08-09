Mantovano ha coordinato le varie fasi della vicenda Almasri

Il Tribunale dei Ministri aveva fissato per il 23 maggio scorso l’interrogatorio del ministro della Giustizia, Carlo Nordio per la vicenda Almasri. Un atto istruttorio mai avvenuto dopo che l’avvocato difensore, Giulia Bongiorno, il 22 maggio ha inviato una comunicazione nella quale spiega la volontà del Guardasigilli di non essere ascoltato negli uffici di piazzale Clodio e proponendo l’audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano in quanto soggetto che per il governo «ha coordinato le varie fasi della vicenda oggetto di accertamento».

«In relazione alla notifica al Ministro della Giustizia Carlo Nordio dell’invito a presentarsi a rendere interrogatorio - si legge nella comunicazione finita agli atti del procedimento - per il giorno 23 maggio 2025, e nell’ipotesi in cui l’esigenza avvertita dal Tribunale dei Ministri nel disporre l'interrogatorio sia quella di acquisire elementi conoscitivi anche dal Governo, nelle persone dei soggetti iscritti nel registro degli indagati, si comunica che l’esponente dell’Esecutivo che ha coordinato le varie fasi della vicenda oggetto di accertamento è il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano».