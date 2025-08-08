Regione, ok al riaccertamento dei residui: sbloccati pagamenti per un miliardo e mezzo

La giunta regionale ha appena approvato il riaccertamento ordinario dei residui, il provvedimento propedeutico all’approvazione del rendiconto che sancisce il valore definitivo delle poste attive e passive e consente, per le parti che non dovessero essere già state pagate, l’erogazione delle somme impegnate nel 2024. Per la prima volta, infatti, quest’anno la cassa della Regione non è stata bloccata e, tra riaccertamenti parziali e liquidazioni successive al 31 dicembre 2024, sono stati disponibili per il pagamento 2,9 miliardi di euro rispetto ai 4,7 miliardi di residui passivi globalmente riaccertati.

Il provvedimento della giunta che conclude il processo riguarda 1,9 miliardi. Di questa cifra le amministrazioni prevedono di erogare circa 1,5 miliardi di euro nel corso del 2025, mentre 240 milioni sono stati "reimputati" al 2026 e al 2027 e 160 milioni circa sono stati cancellati.

«Il mio governo - dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani - è attento alle esigenze delle imprese e di tutti gli operatori che hanno a che fare con la Regione. Per questo con l’assessore Dagnino abbiamo voluto che le linee non fossero chiuse. Una novità che ha consentito di non bloccare la spesa a scapito del mondo produttivo. Nelle prossime settimane potranno essere pagati 1,5 miliardi di euro».