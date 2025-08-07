Scontri nella maggioranza, governo ko: le nubi sulla manovra ter

Ieri sera l'Ars ha interrotto le votazioni dopo che il governo era caduto sulla norma che stanziava dieci milioni per finanziare laghetti privati che ogni azienda agricola avrebbe potuto realizzare per fronteggiare la crisi idrica. Il film del Ko è stato sempre lo stesso: richiesta di voto segreto da parte delle opposizioni e franchi tiratori (questa volta ben 17) all'opera. Era già successo nel pomeriggio sulla norma che assegnava contributi da 4 milioni all'editoria. E poco dopo il Ko sui laghetti, era pronto un altro voto segreto: sulla norma che stanzia 66 milioni per finanziare il lavoro straordinario dei medici degli ospedali pubblici. Una misura destinata ad abbattere le liste d'attesa (oltre 250 esami e prestazioni in ritardo da mesi). Di fronte al rischio di cadere anche su questo articolo, uno dei pilastri della manovra, il governo ha preferito rinviare tutto a oggi.

La battaglia fra i partiti del centrodestra sul tesoretto da 35 milioni per le proposte dei deputati deciderà l'esito della maratona sulla manovra ter, il cui traguardo è previsto per oggi. Ma sarà decisivo anche il clima di guerriglia che si respira nella maggioranza fra partiti alleati che provano a sgambettarsi di fronte a norme che potrebbero avvantaggiare elettoralmente un avversario interno. E in questo senso il primo “avversario” è la Lega di Luca Sammartino.

E stamani da questo si ripartirà. Con una votazione che non lascia presagire nulla di buono al governo.

Dietro le bocciature di ieri ci sarebbe l'ostilità di una parte della maggioranza a Luca Sammartino, il leader leghista big sponsor della norma sui laghetti (lo era anche della riforma dei consorzi di bonifica impallinata due settimane fa). E nell'articolo che prevede azioni per abbattere le liste d'attesa c'è un comma, il 4, che permette di fare assunzioni nei Cup (i centri prenotazione): è, anche questa, una norma che una parte della maggioranza ritiene un vantaggio in mano all'assessore Daniela Faraoni, a sua volta molto vicina a Sammartino oltre che a Forza Italia. Da qui le nubi che si addensano su questa votazione.

Nel frattempo il governo dovrà anche trovare una sintesi sulle varie posizioni prese dagli alleati del centrodestra in vista dell'assegnazione dei 35 milioni che, secondo Schifani, devono servire a finanziare opere infrastrutturali (anche piccole) nei vari Comuni. Ogni partito ha una visione diversa sul target di emendamenti finanziabili. E c'è perfino chi, come Grande Sicilia, ha chiesto di poter gestire da solo la propria quota di queste somme. Mentre l'idea del governo è quella di creare un fondo generale che un successivo decreto dell'assessorato alle Infrastrutture dividerà fra le varie richieste pervenute nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo fuori dal palazzo monta la protesta di chi attendeva misure per superare l'emergenza idrica. Per la Coldiretti la bocciatura della norma sui laghetti provoca “vergogna e sdegno. Non ci sono altre parole. Il prossimo passo di questa deputazione regionale sarà inserire la siccità nello statuto siciliano perché è chiaro che non dare acqua agli agricoltori fa parte di una strategia politica che non esitiamo a definire vergognosa. Non solo è stata bocciata la norma sulla riforma dei consorzi di bonifica ma è stata affossata anche la speranza che gli agricoltori possano avere un futuro in questa Regione. Lo ripetiamo: vergogna”.