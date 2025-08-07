Approvata la manovra ter, passa la norma sulle liste d'attesa ma governo ko sull'acquisto dei palazzi

L’Ars ha approvato con voto finale la manovra ter, 27 voti a favore e 15 i contrari. Rinviati a settembre gli emendamenti aggiuntivi e i cosiddetti fondi per i territori, pari a 35 milioni di euro. Al termine della mattinata l'Ars ha registrato appena due votazioni. E il risultato è che fra governo e franchi tiratori è finita 1-1.

Passa la delicatissima norma sull'abbattimento delle liste d'attesa. Che prevede un budget di 66 milioni per finanziare il lavoro straordinario di medici e infermieri per smaltire le oltre 250 mila prestazioni arretrate. A ogni medico andranno 100 euro all'ora e per gli infermieri sono pronti 50 euro per ogni ora di lavoro in regime di straordinario.

Decisiva, per evitare il voto segreto, la mossa di Schifani che prima di mettere all'esame la norma sulle liste d'attesa ha accolto una richiesta dell'opposizione mettendo 3 milioni in più nel fondo che finanzia i risarcimenti dei danni per le vittime di incendi.