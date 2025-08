Manovra ter, ok ai fondi per povertà, dissalatori ed extra costi sui rifiuti

Prosegueirà domani (7 agosto) all’Ars l’esame degli articoli della manovra ter. La seduta si è chiusa con la richiesta del governo di accantonare la norma sull’abbattimento delle liste d’attesa. Finora sono state approvate le norme che assegnano fondi per la Protezione civile, per i dissalatori, per l’emergenza idrica e i contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti. Via libera dal parlamento regionale anche a quattro milioni di euro per fondo sulla povertà (art.7). Passa pure la norma della manovra ter che finanzia i sistemi di video-sorveglianza urbana e quella che stanzia un contributo straordinario per l’acquisto di scuolabus.

Il Governo, però, è stato battuto anche sulla norma della manovra ter che stanziava 10 milioni di euro per i laghetti aziendali. L’art.11 è stato cassato col voto segreto. Un verdetto che ha mandato su tutte le furie Coldiretti. «Vergogna e sdegno - si legge in una nota - . Non ci sono altre parole per definire la bocciatura dell'emendamento con cui potevano essere creati i laghetti per gli agricoltori.Il prossimo passo di questa deputazione regionale sarà inserire la siccità nello statuto siciliano perché è chiaro che non dare acqua agli agricoltori fa parte di una strategia politica che non esitiamo a definire vergognosa. Non solo è stata bocciata la norma sulla riforma dei consorzi di bonifica ma pochi minuti fa è stata affossata anche la speranza che gli agricoltori possano avere un futuro in questa Regione».