La lite, la tagliola, l'ira di Pd e Cinque Stelle ma all'Ars passa la linea Schifani

Di fronte a questa prima volta – secondo quanto svelato dalle opposizioni – anche il segretario generale, Fabrizio Scimé, avrebbe espresso in privato dei dubbi di natura regolamentare. Ai quali – secondo quanto riferito in aula da Ismaele La Vardera, Schifani avrebbe risposto rivendicando la s ua maggiore esperienza (da ex presidente del Senato) e con un invito esplicito a farsi da parte nella gestione di questa fase.

La manovra ter non ha ancora compiuto un passo oggi ma molto è accaduto. E tanto vale sul piano politico. Di fronte al muro dell'opposizione, che ha presentato 1.200 emendamenti e su ognuno era pronta a parlare per ore, Renato Schifani ha proposto di applicare una prassi in uso normalmente al Senato. Si chiama tagliola e implica che su ogni emendamento non sia fatta discussione ma solo la votazione. Cade così l'effetto di dilatazione dei tempi auspicato da Pd e 5 Stelle.

In aula è stata subito bagarre su questa procedura. "Il governo silenzia le opposizioni applicando uno strumento mai visto all'Ars, la tagliola – ha detto il capogruppo dei 5 Stelle, Antonio De Luca -, che impedirà ai deputati di intervenire sugli articoli e sugli emendamenti, praticamente esautorando il Parlamento delle sue prerogative. È un atto di una prepotenza e di un'arroganza inaccettabili e che mette in mostra l'anima di un esecutivo che passa su tutto e su tutti pur di raggiungere i suoi discutibili obiettivi. Oggi l'Ars scrive la pagina più nera della sua lunga storia “. Dello stesso avviso il Pd che con il capogruppo Michele Catanzaro ha aggiunto: “È stata scritta una delle pagine più brutte della storia di questo Parlamento, la decisione presa dal centrodestra di imporre la tagliola per mettere il bavaglio alle opposizione è una vergogna senza precedenti a Sala d’Ercole”.

Di fronte a queste critiche Schifani ha preso la parola e ha fatto un discorso incentrato sui ruoli costituzionali: “Senza una soluzione contro l'ostruzionismo, avremmo il caos politico, sociale e istituzionale. Si bloccherebbe il Paese”. Schifani ha invitato l'opposizione a dialogare mettendo da parte l'ostruzionismo: “Non si può impedire a un Parlamento di legiferare ma con la vostra strategia da due giorni siamo qui bloccati su un solo articolo. E io non ci sto. Non ci posso stare”. A La Vardera che lo ha accusato di essere un fascista, il presidente della Regione ha risposto: “Non lo sono ma a tutto c'è un limite. Quelle previste nella manovra che voi cercate di bloccare sono misure contro l'emergenza siccità, contro gli incendi, per la sicurezza pubblica nei Comuni, per il recupero delle strade e l'acquisto degli scuolabus. Io ho il dovere di utilizzare le maggiori entrate acceertate dalla Regione per dare risposte ai siciliani. E non mi posso fermare di fronte ad anomalie del regolamento dell'Ars. A Roma contro l'ostruzionismo delle opposizioni il governo ha l'arma della decretazione d'urgenza ma in Sicilia questo non è possibile. E tuttavia se accettasi il vostro “no e basta” permetterei a una minoranza di impedire a una maggioranza legittimamente eletta di approvare leggi per i siciliani”. Da qui la conclusione di Schifani, ancora rivolto all'opposizione: “Non possiamo accettare le vostre barricate. Non possiamo permetterci il lusso di fermarci di fronte a emergenze che attendono risposte”.

A questo punto è stata messa in votazione la proposta di ricorrere alla tagliola sugli emendamenti. E la tesi di Schifani è stata approvata dai due terzi dei gruppi parlamentari. Decisivo, come già in altre occasioni, il sostegno del gruppo di Cateno De Luca.

Nel pomeriggio le votazioni sui singoli articoli riprenderanno con l'obiettivo di arrivare al traguardo domani mattina.