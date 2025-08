Manovra ter, arriva l’ok della commissione Bilancio all'Ars

Per adesso, 326 milioni, ma la manovra ter, uscita ieri (31 luglio 2025) dalla seconda commissione all’Ars e incardinata stamattina in Sala d’Ercole, lieviterà fino a circa 376 milioni di euro. Inizialmente, l’articolato del ddl approvato dalla commissione Bilancio avrebbe dovuto viaggiare parallelamente agli emendamenti presentati dal governo, ma davanti all’ostruzionismo dell’opposizione l’esecutivo Schifani ha scelto la mossa del cavallo: giocare d’anticipo per evitare imboscate, stralciando il testo aggiuntivo per riproporlo poi in aula, con la stessa posta in palio, ossia 10 milioni per gli Asacom, gli assistenti che supportano gli studenti con disabilità, e 4,6 milioni per la stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica.

Si salirà così a più di 340 milioni, ai quali si aggiungeranno i 35 milioni con cui finanziare gli interventi nei territori di provenienza dei deputati, ma a patto di non inserire nella lista sagre, eventi e simili. L’obiettivo è far entrare in porto le variazioni di bilancio entro mercoledì prossimo, giovedì mattina al massimo.