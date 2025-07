Nuova rete ospedaliera, il Nursind: "Potenziare l'assistenza sul territorio, più attenzione a chi lavora in prima linea"

Il Nursind Sicilia ha espresso apprezzamento al governo per l'apertura al confronto ma ha lanciato un appello per voce del segretario regionale del Nursind Sicilia, Salvatore Calamia: «Sogniamo una vera rete della salute, non soltanto una rete ospedaliera. Serve un’integrazione reale tra ospedale e territorio, per garantire una presa in carico globale del cittadino, non solo come paziente ma come persona».

Calamia ha inoltre sottolineato la necessità che le valutazioni tecniche e organizzative partano anche dal contributo degli operatori sanitari: «Molto spesso i direttori generali non ascoltano chi vive il sistema dall’interno. Chiediamo maggiore coinvolgimento, ascolto e relazioni efficaci con chi ogni giorno è in prima linea».

Un dato particolarmente significativo è che, rispetto alla precedente rete ospedaliera, risultano ad oggi non attivati circa 2.200 posti letto: un elemento che, secondo il Nursind, mostra come il problema della sanità siciliana non sia solo quantitativo, ma soprattutto strutturale e organizzativo.