La riforma dei consorzi di bonifica azzerata all'Ars da un fronte trasversale di 31 deputati

La riforma dei consorzi di bonifica è stata azzerata da un fronte trasversale di 31 deputati. Ma Pd e 5 Stelle potevano contare in aula solo su 21 deputati (compreso Ismaele La Vardera). Dunque ci sono almeno dieci deputati del centrodestra che hanno votato contro il governo. E lo hanno fatto in modo mirato, perché da giorni circolava l'indiscrezione che sarebbe stato chiesto il voto segreto proprio sull'articolo 3: non è una norma qualunque, è il cardine della legge, senza questo pilastro l'intera riforma non si regge. E infatti Gaetano Galvagno lo ha esplicitamente sottolineato nei minuti precedenti la votazione.Il centrodestra al momento del voto aveva in aula 34 deputati, ai quali si potevano aggiungere i due presenti d i Sud Chiama Nord (il movimento di Cateno De Luca che si è esplicitamente schierato col governo).

Il totale farebbe quindi 36: un numero sulla carta ampiamente rassicurante. Eppure la maggioranza si è fermata a soli 26 voti a favore della riforma. Ma al di là dei 10 evidenti franchi tiratori che hanno votato con l'opposizione ci sono almeno quattro deputati del centrodestra che erano presenti in aula, come risulta dal registro della votazione, ma non hanno votato. Sono tutti di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo, Riccardo Gennuso e Bernadette Grasso più l'ex forzista Gianfranco Micciché (oggi leader di Grande Sicilia). Risultano assenti dall'aula invece altri sei deputati del centrodestra: Aricò, Balsamo, Galluzzo, Giuffrida, Pellegrino e lo stesso Schifani. Assente anche Cateno De Luca. Così è naufragata la riforma.