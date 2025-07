Governo regionale ko in aula, naufraga la riforma dei consorzi di bonifica

Il governo è andato Ko in aula. E così è naufragata dopo appena un'ora di navigazione all'Ars la riforma dei consorzi di bonifica. L'opposizione e i franchi tiratori del centrodestra hanno approvato col voto segreto un emendamento che cancella l'articolo cardine della legge, il numero 3: si tratta della norma che avrebbe regolato la liquidazione dei vecchi 11 consorzi di bonifica e avviato la nascita dei nuovi 4. Sono stati i 5 Stelle a chiedere il voto segreto. Ed è certo il sostegno avuto dal Pd. Ma i due partiti dell'opposizione possono contare al massimo su 22 deputati. Non si sa ancora quanti ce ne fossero in aula al momento del voto.

Ma sulla carta ci sono almeno altri 11 franchi tiratori fra i partiti della maggioranza. A cui Renato Schifani aveva chiesto un atto di responsabilità per salvare una legge invocata dai sindacati e dalle organizzazioni di categoria per migliorare la distribuzione idrica nella campagne e stabilizzare centinaia di precari. Schifani non era in aula al momento del voto. C'erano invece sia il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno che l'assessore al Turismo Elvira Amata, al centro dell'inchiesta sulla presunta corruzione nell'uso dei finanziamenti pubblici destinati a eventi e spettacoli. La riforma dei consorzi di bonifica esce quindi dall'agenda di Ars e governo. Ma a questo punto è in bilico anche la manovra da 345 milioni che Schifani voleva portare in aula la prossima settimana.