Unione Europea, Razza: c'è il rischio che la Libia diventi una piattaforma russa

L’Unione Europea avrebbe commesso gravi errori di valutazione nella gestione della crisi libica, in particolare nei rapporti con il governo non riconosciuto della Cirenaica. C'è, infatti, il rischio che la Russia possa aprire un nuovo fronte geopolitico a Sud, sfruttando l’instabilità libica per esercitare pressioni sui governi europei, dopo aver già acceso quello a Est con l’invasione dell’Ucraina. La Libia, in questo contesto, rappresenterebbe uno snodo strategico fondamentale.

A sostenerlo l’eurodeputato di FdI-Ecr Ruggero Razza, nel corso della trasmissione "Bruxelles t'amo, non t'amo" di EuroNews, commentando la situazione libica dopo la missione del commissario Brunner.

«Da parte europea - afferma Razza - sono stati compiuti alcuni errori. Dobbiamo essere preoccupati di quanto accade in Libia. Nella visita recente in Tunisia, assieme al collega Giorgio Gori, ho potuto riscontrare che in tutta quell'area c'è interesse e si vuole la presenza dell’Unione Europea, in linea con il clima creato dal governo italiano con il Piano Mattei. L’errore commesso con il governo non riconosciuto della Cirenaica, non ha tenuto conto che in quella zona ci si confronta con le pressioni che vengono dalla Russia. Noi non dobbiamo consentire che quell'area geopolitica straordinariamente importante venga utilizzata, per esempio, dalla Russia per fare pressione sui governi dell’Unione Europea creando un nuovo fronte aggiuntivo a Sud, dopo quello a Est con l’Ucraina». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di FdI-Ecr Ruggero Razza, nel corso della trasmissione "Bruxelles t'amo, non t'amo" di EuroNews, commentando la situazione libica dopo la missione del commissario Brunner.