«Open Arms, con Matteo Salvini senza se e senza ma. Chi difende il nostro Paese non si processa! Difendere i confini non è un reato. Chi ha agito da Ministro per tutelare l’interesse nazionale merita rispetto, non un ricorso diretto in Cassazione». Lo afferma sui social Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera.