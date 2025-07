Salvini incontra a Pechino il ministro dei Trasporti cinese e visita il ponte di Akashi

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi a Pechino il ministro dei Trasporti della Repubblica popolare, Liu Wei, allo scopo di avviare uno scambio a tutto campo sulle rispettive strategie e sugli investimenti nel settore delle grandi infrastrutture di trasporto.

I due ministri, ha riferito una nota del Mit, si sono poi soffermati sulle tecnologie più innovative in tema di guida autonoma e di riduzione dell’inquinamento e delle emissioni, a partire dai porti e dal settore marittimo. Salvini, in particolare, ha evidenziato come l’Italia sia il Paese europeo che allo stato sta investendo di più al fine di modernizzare il proprio sistema dei trasporti: circa 125 miliardi solo per le ferrovie, con uno specifico riferimento all’alta velocità, senza dimenticare alcuni lavori strategici come i nuovi tunnel che collegheranno su ferro Italia e Francia e Italia e Austria.

«Stiamo lavorando per portare l’alta velocità ferroviaria a livello di eccellenza europea fino all’estremo sud del Paese - ha notato Salvini -. Confido che in questo mese venga approvato il progetto definitivo per il ponte a campata unico più lungo al mondo che unirà Sicilia e Calabria».