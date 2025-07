Fondi per il cinema, prime critiche di Schifani all'assessore Amata indagata

La velata critica all'assessore arriva a 24 ore dalla diffusione della graduatoria e dopo la protesta della Missione Carità e Speranza che ha parlato di «occasione mancata» e «scelta incomprensibile». E proprio nel giorno in cui i 5 Stelle hanno criticato ancora il presidente per non aver detto nulla sull'inchiesta che coinvolge un membro del suo governo: «Un altro giorno sta passando senza che Schifani riesca a proferire una sola parola sulle inchieste che stanno scuotendo i palazzi della politica, coinvolgendo pesantemente il numero uno di Sala d'Ercole, Gaetano Galvagno e l'assessore al Turismo Elvira Amata, entrambi espressione di Fratelli d'Italia, ovvero del partito maggiore azionista del governo regionale» ha detto il capogruppo dei 5 Stelle all'Ars Antonio De Luca.

«Ho appena appreso dell’esclusione della serie tv su Fratel Biagio Conte dai finanziamenti della Film Commission regionale. Chiederò all’assessore al Turismo di fornirmi tutte le informazioni utili per comprendere le motivazioni di questa decisione» ha detto Renato Schifani. Il riferimento è alla graduatoria, appena redatta dall'assessorato della Amata, per assegnare 4 milioni di contributi pubblici a 15 produzioni che hanno allestito i propri set nell'Isola.

Non sono in pochi ad aver letto nelle parole del presidente una prima presa di distanza pubblica dal suo assessore, che attende a giorni di sapere se sarà rinviata a giudizio nell'indagine per corruzione sull'uso distorto dei contributi pubblici ad associazioni vicine alla politica. Ipotesi che renderebbe più difficile la sua permanenza in giunta.