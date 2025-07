Emergenza caldo nei cantieri, la Filca Cisl Catania: potenziare i controlli e vigilare sullo stop nelle ore calde

“L’applicazione del decreto da parte della Regione che prevede la sospensione del lavoro nei cantieri nelle ore più calde e’ un importante passo in avanti sul fronte della prevenzione e della tutela dei lavoratori ma purtroppo riscontriamo che spesso non viene rispettato da parte del datore di lavoro e a volte anche gli stessi lavoratori non sono al corrente di questa misura di tutela. Per questo abbiamo avviato un’azione straordinaria di sensibilizzazione e vigilanza nei cantieri edili del territorio con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a temperature elevate”. Lo dicono in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl e Sicilia Paolo D’Anca e il segretario provinciale della Filca Cisl Catania, Pippo Famiano, che aggiungono :”In questi giorni in cui si registrano temperature elevatissime la Filca Cisl Catania

ha intensificato la propria azione sui cantieri, avviando una campagna capillare di informazione e prevenzione rivolta sia ai lavoratori che alle imprese. Tra le misure promosse, c’è la rimodulazione dell’orario di lavoro, con la proposta di anticipare l’ingresso in cantiere nelle ore più fresche della giornata. In molti casi, si punta a cominciare le attività già alle prime luci dell’alba, per ridurre l’esposizione nelle fasce orarie più calde.

Allo stesso tempo, il sindacato sta sollecitando le imprese ad adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere i lavoratori dallo stress termico: la fornitura costante di acqua fresca, la predisposizione di aree d’ombra, l’organizzazione di pause frequenti e prolungate durante le ore più critiche. Per rafforzare queste azioni concrete, la Filca Cisl Catania ha attivato un numero telefonico dedicato, attraverso il quale i lavoratori possono segnalare situazioni di rischio o di disagio nei cantieri e ricevere un supporto diretto da parte dell’organizzazione.Questo strumento sarà ulteriormente potenziato: sarà possibile, infatti, inviare segnalazioni in modo anonimo in tempo reale corredate da messaggi, foto o video, per documentare visivamente le condizioni critiche. Un canale operativo, rapido e accessibile, pensato per garantire interventi tempestivi e più efficaci, in stretta collaborazione con gli enti preposti.

Abbiamo già attivato sinergie operative con gli organismi competenti per i controlli, come l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Servizio SPRESAL dell’ASP e il Nucleo Ispettivo del Lavoro (NIL), con l’obiettivo di coordinare interventi concreti e immediati in caso di segnalazioni o violazioni.

Un ruolo centrale sarà svolto anche dagli enti bilaterali del settore, in particolare il CPT (Comitato Paritetico Territoriale) e il sistema degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali), che operano quotidianamente nella prevenzione degli infortuni, nella formazione continua e nel monitoraggio costante delle condizioni nei cantieri.

La campagna proseguirà per tutta l’estate, con sopralluoghi nei cantieri, incontri con i lavoratori, attività informative e un monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro, affinché la sicurezza non resti solo un principio, ma diventi una concreta priorità per tutti.