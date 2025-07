Regione, le inchieste fanno slittare gli incarichi di sottogoverno

L’inchiesta che sta scuotendo l’Assemblea regionale siciliana e da ieri anche il governo ha suggerito il rinvio del vertice di maggioranza nel quale, in questi giorni, si sarebbero dovute mettere a posto le prime pedine nello scacchiere del nuovo sottogoverno.

L’indagine per corruzione sul presidente del Parlamento Gaetano Galvagno e sull’assessore al Turismo Elvira Amata ha fatto passare in secondo piano l’assegnazione della presidenza degli undici Iacp, dei quattro enti parco e degli Ersu. Anche se la divisione politica degli incarichi era già stata fatta un paio di settimane fa e manca, appunto, solo l’individuazione degli uomini da parte dei partiti del centrodestra.

Il clima che si respira ha suggerito però di non accendere altre micce con prevedibili scontri sulle poltrone. Anche perché sono altre quelle di cui i leader della maggioranza avrebbero dovuto parlare in questi giorni. Ci sono incarichi di primo piano in partecipate come l’Azienda Sicilia Trasporti, da poco diventata società in house e che ha in portafoglio decine di milioni per un piano di sviluppo che porterà anche ad assunzioni. E per questo fa gola a Grande Sicilia.