Miccichè lascia la riunione dei capigruppo: «Galvagno riferisca all'Ars, altrimenti è un circo»

Gianfranco Miccichè ha abbandonato la riunione dei capigruppo dell’Assemblea regionale Siciliana, convocata per discutere l’opportunità di un dibattito in Aula sull’accusa recentemente mossa al presidente Gaetano Galvagno, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo au contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti, in cambio di incarichi e consulenze.

«Ritengo che l’onorevole Galvagno - ha spiegato Miccichè - debba semplicemente comunicare all’Aula di avere ricevuto un avviso di garanzia, o qualunque altra comunicazione giudiziaria abbia ricevuto. Dopodiché, avviare un dibattito parlamentare su fatti che nessuno conosce, senza sapere quali siano le accuse né il contenuto degli atti, è del tutto fuori luogo e rischia di trasformare l’Assemblea in un circo».