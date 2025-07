Formazione professionale, le associazioni datoriali siciliane chiedono lo sblocco dei pagamenti

Le principali associazioni datoriali della formazione professionale in Sicilia – Cenfop Sicilia, Anfop Sicilia, Forma Sicilia, Forma.Re e Federterziario – hanno inviato una nota congiunta al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, segnalando i gravi ritardi nei pagamenti a favore degli enti accreditati. La comunicazione è stata trasmessa anche, per conoscenza, all’assessore regionale alla Formazione Mimmo Turano.

Le associazioni chiedono alla Regione interventi urgenti articolati in tre punti:

Completare entro il 15 luglio 2025 il riaccertamento dei residui da parte della Ragioneria Generale;

Pubblicare un cronoprogramma dettagliato dei pagamenti, con date e importi suddivisi per Avviso e annualità;

Istituire un tavolo tecnico permanente tra Dipartimento, Ragioneria e associazioni di categoria per monitorare l’avanzamento dei flussi finanziari.

“Il rischio di disimpegno delle risorse europee è concreto, così come la compromissione della continuità occupazionale per migliaia di lavoratori del settore – avvertono le associazioni –. Serve un’azione immediata e coordinata da parte della Regione per restituire stabilità al sistema formativo e garantire la realizzazione degli obiettivi del Piano Sicilia 2030”.