Corruzione, il presidente dell'Ars Galvagno: «L'indagine non è chiusa, non mi dimetto»

Dunque il presidente dell’Ars non lascerà la carica. Prende atto invece delle dimissioni di Sabrina De Capitani, l’ormai ex portavoce, figura centrale nell’inchiesta sull’uso distorto di finanziamenti pubblici. “A lei auguro di poter dimostrare di avere sempre agito all’interno dei confini della legalità” dice Galvagno. Aggiungendo poco dopo che “non mi sottrarrò mai al confronto ed eventualmente alle mie responsabilità”.

“Da più parti mi è stato chiesto di fare un passo indietro. E rifletto su un concetto: non sono attaccato alla poltrona ma se decidessi di dimettermi finirei per affermare il principio che un messaggio diffuso sui social sia più forte della Costituzione. Ricordo che l’indagine è ancora in corso, non chiusa, e che ci saranno eventualmente più gradi di giudizio”: seduto sullo scranno più alto di Sala d’Ercole, Gaetano Galvagno ha affrontato così il passaggio cruciale che lo riguarda dopo aver ricevuto notizia di essere indagato per corruzione e peculato.

Per il momento però avanti così. Galvagno sottolinea più volte che “mai ho svolto la mia funzione per vantaggi personali”. Invece “apprendo dai giornali cose che non sono nella mia disponibilità di indagato”. Allusione alla fuga di notizie, così il presidente dell’Ars giudica le anticipazioni giornalistiche.

Galvagno parla ad un’aula che vede, contrariamente a quanto si pensava, anche la presenza di Renato Schifani. Il presidente della Regione si era detto in dubbio se partecipare o meno alla seduta. Forse irritato dall’aver appreso dell’indagine parallela a carico dell’assessore al Turismo Elvira Amata solo ieri mentre l’interessata ne era al corrente da mesi.

Antonello Cracolici va all’attacco: “Il tema è Fratelli d’Italia e la corrente turistica che in tutta Italia governa il settore del turismo. E l’uso disinvolto dei fondi pubblici”.

Il deputato regionale Gianfranco Miccichè ha invece chiesto che l'indagine «sia veloce. So che significa avere questi pesi di sopra: significa non dormire, stare male, pensare a chissà quali complotti ci sono sulle nostre spalle... Così non possiamo che chiedere che questa inchiesta si svolga velocemente. Questa seduta parlamentare non si sarebbe dovuta fare. Non posso che fare gli auguri a Galvagno perché possa dichiararsi innocente. Svolge il ruolo più bello d’Italia - ha aggiunto l’ex presidente dell’Ars, indagato in un’altra inchiesta per peculato, truffa e false attestazioni- e deve poterlo fare in maniera limpida».