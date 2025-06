Migranti, la Cassazione boccia il protocollo con l’Albania: «Criticità gravi»

Nel paragrafo dedicato al rapporto tra il protocollo Italia-Albania e la Costituzione, la relazione evidenzia numerosi possibili violazioni dei diritti costituzionali, da quello alla salute a quello di difesa. L’intesa, per esempio - scrive la Suprema Corte - omette di «individuare con precisione la categoria di persone cui l’accordo si riferisce e limitandosi ad individuarli come migranti... ingenera una complessiva disparità di trattamento tra gli stranieri da condurre in Italia e i migranti da trasferire in Albania». Secondo la Cassazione, poi, l’accordo sarebbe d’ostacolo al diritto di asilo mancando una «disciplina analitica degli aspetti procedurali».

È stato inoltre osservato che, secondo quanto indicato dal protocollo, «il trattenimento non è più previsto come l’extrema ratio, come previsto dalla disciplina europea» ma costituisce «l'unica alternativa indicata dal legislatore, in violazione delle garanzie a tutela della libertà personale». Un’ulteriore criticità «è stata ravvisata nella materiale impossibilità, in caso di detenzione all’estero, di rimettere in libertà l’individuo, una volta che siano cessati gli effetti del titolo del trattenimento».

Riguardo al diritto di difesa, la Corte sottolinea «come le modalità di esercizio del diritto di difesa delle persone straniere trattenute in Albania non risultano disciplinate da norme legislative, ma affidate alla discrezionalità del responsabile italiano del centro».