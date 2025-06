Il ministro Piantedosi: Cassazione ideologica sul dl «Sicurezza»

Quello della Cassazione sul dl Sicurezza «mi sembra un esercizio connotato da una forte impostazione ideologica». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervistato da La Stampa. «Mi sfugge quali principi della Costituzione violerebbe», afferma Piantedosi.

«Quanto poi alla scelta della decretazione d’urgenza, se il giudizio sulla legittimità costituzionale fosse limitato all’opinione dell’ufficio del Massimario della Cassazione, allora sì che avrei il timore di vivere in un Paese che ha perduto i fondamentali riferimenti degli equilibri costituzionali tra i poteri», sottolinea il ministro. Piantedosi commenta anche la proposta del vicepremier Matteo Salvini di «circoscrivere» il reato di tortura e di dotare la polizia penitenziaria di taser: «Io sono sempre molto d’accordo sull'esigenza di tutelare gli agenti e di dotarli di tutti i possibili strumenti utili per proteggere i cittadini e se stessi, sempre nell’ambito di una cornice di legalità».

Sull'assenza del centrodestra dal Pride di Budapest «non so per gli altri, ma per quanto mi riguarda ho preferito venire nella mia Irpinia per partecipare a un importante convegno sulla figura dello statista Aldo Moro». Sugli sbarchi di migranti dalla Libia, Piantedosi dice: «La Libia sta vivendo un momento difficile ma gli sbarchi nel nostro Paese sono ampiamente al di sotto del 50% rispetto al 2023, primo anno in cui il nostro governo è stato al lavoro anche su questo dossier».