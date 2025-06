Meloni: «L’eventuale uso delle basi Usa in Italia passerebbe dal Parlamento»

«Credo sia velleitario speculare su scenari che non si sono verificati. Certe decisioni non si prendono su basi ideologiche. In ogni caso posso dire che non penso accadrà, ma posso garantire che una decisione del genere» come l’eventuale uso delle basi militari Usa in Italia, «dovrà fare un passaggio parlamentare», ha osservato la premier. «Confermo che un Iran non nucleare è per noi una priorità. Cerchiamo di lavorare affinché si possa ottenere con delle negoziazioni», ha spiegato.

«Io non penso che accadrà ma una decisione del genere dovrebbe avere un passaggio parlamentare, a differenza di quanto accaduto quando noi non eravamo al governo»., ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, riferendosi all’eventuale richiesta degli Stati Uniti di un utilizzo di basi militari nella guerra tra Israele e Iran. Nessuna richiesta è arrivata dagli Stati Uniti, ha ribadito la premier, invitando a evitare speculazioni.

Meloni ha dedicato la premessa del suo intervento alla Camera in vista del Consiglio europeo per annunciare che favorirà sempre più il confronto con il Parlamento e anche in sede di replica sottolinea di non voler alimentare polemiche. «No a toni da campagna elettorale», in questa fase così delicata dello scenario internazionale è «importante il dialogo tra governo e Parlamento, tra governo e opposizione per il bene, la sicurezza degli interessi della nostra nazione», scandisce.

Il conflitto tra Iran da una parte e Israele e gli Stati Uniti dall’altra si è acuito, la premier illustra la posizione del governo italiano mentre la crisi in Medio Oriente diventa sempre più tesa. Le opposizioni incalzano, il presidente del Consiglio risponde ribadendo che l’Iran non può dotarsi di un’arma nucleare, che i rischi di una escalation sono enormi, che l’Italia monitora la situazione nello stretto di Hormuz, che in ogni caso il nostro Paese si è assicurato approvvigionamenti energetici.

Il capo dell’esecutivo da una parte non nasconde che la reazione di Israele a Gaza è stata inaccettabile e torna a chiedere l’allentamento della pressione nella Striscia, dall’altra spiega che non c'è alcuna intenzione di sospendere gli accordi con Israele, contribuire all’isolamento di Tel Aviv «potrebbe aprire scenari catastrofici».