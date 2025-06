L'attacco Usa all'Iran, livello massimo di allerta per gli obiettivi sensibili in Italia. Meloni convoca una riunione con ministri e intelligence

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell’intelligence. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Sensibilizzate ulteriormente da stamattina a Roma le misure di sicurezza, dopo l’attacco Usa ai siti nucleari in Iran. Intensificata la sorveglianza degli obiettivi sensibili americani e delle misure a tutela dell’ambasciatore. Innalzata, inoltre, la sensibilizzazione dei servizi in atto per gli eventi di oggi. Tra gli appuntamenti in programma la seconda giornata del Giubileo dei governanti.

L’attacco «cambia completamente lo scenario, anche perché si apre una crisi molto più grande». Lo ha detto il ministro della difesa, Guido Crosetto, parlando nell’edizione straordinaria del Tg1. «Anche da parte dell’Iran ci sarà una risposta più forte - aggiunge il ministro - che non riguarderà soltanto i lanci in Israele, che sono cominciati questa mattina, ma rischia di allargarsi ad Hormuz e si allargherà a tutti gli obiettivi americani» ma gli Usa «ne sono consapevoli».

«Come ministero della Difesa stiamo seguendo» gli sviluppi «da ieri sera. Abbiamo effettuato alcuni spostamenti» supponendo «che nelle ore successive potesse accadere qualcosa». Secondo il titolare della Difesa «alcuni spostamenti di aerei americani ci avevano dato la ragionevole certezza».

Era chiaro che «il sito nucleare di Fordow fosse il punto di interesse principale di Israele, perché al centro del programma nucleare iraniano. Israele non aveva le capacità per colpire in modo significativo» anche perché il sito si trova «sotto 90 metri di roccia: per questo sono intervenuti nella notte i bombardieri americani che possono impegnare un tipo di bombe che hanno la capacità di penetrazione sottoterra più elevata al mondo».

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non ha partecipato a un incontro in piazza a Gubbio che era previsto nell’ambito dell’Accademia dei giovani di Forza Italia. Il ministro, secondo quanto si apprende, sta seguendo la situazione internazionale e partecipa alla riunione in videoconferenza con i ministri, convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

«Oggi ho già convocato una riunione dei nostri ambasciatori nell’area per fare il punto, ma l’unità di crisi del ministero degli esteri lavora 24 ore su 24 per dare tutte le informazioni necessarie ai nostri concittadini». Lo dice il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. «In questo momento ci occupiamo seriamente della sicurezza degli italiani nella regione. Si sta facendo tutto il possibile per far partire i connazionali che lo vogliono il prima possibile: oggi da Sharm el Sheik partirà un volo con i connazionali che arrivano da Gerusalemme e Tel Aviv», afferma Tajani.