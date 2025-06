Liste d'attesa in Sicilia, l'assessore alla Salute: «Devono essere liberate»

Quella di ieri è stata una riunione operativa, che da la misura di un impegno costante nel monitorare e verificare un percorso. Abbiamo un impegno nel riformulare tutte le liste d’attesa, che devono essere liberate, da quello che è l’aggravio derivante da una inappropriatezza. Noi siamo qui per volere, con ferma determinazione, il meglio». Così l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione di 20 nuovi posti letto di Terapia sub Intensiva, dell’unità operativa Villa Sofia-Cervello, a Palermo. L’assessore ha parlato in seguito alla riunione di ieri, con i manager della sanità, sul tema delle liste d’attesa.

«Questo è una sanità che si sta rinnovando - prosegue - e che deve avere la capacità di riproporre un modello organizzativo più aderente a quelle che sono le nuove misure introdotte dal Pnrr. Sono misure che cambieranno il volto dell’organizzazione e che determineranno un novo modello organizzativo», conclude Faraoni.