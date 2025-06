La riforma taglia-dirigenti: Schifani blocca la proroga

La scena si è svolta in sala giunta, al secondo piano di Palazzo d’Orleans, martedì pomeriggio. L’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, arriva alla riunione con un dossier che ha l’obiettivo di prendere tempo per l’attuazione di una riforma che porterà a ridurre di un terzo circa le poltrone dei dirigenti intermedi della Regione. Ma prendere tempo significa, nell’attesa, prorogare tutti gli attuali vertici degli assessorati di almeno sei mesi.

È stata questa la scintilla che ha fatto risalire la tensione fra Palazzo d’Orleans e la burocrazia. Già in rotta da mesi con i vertici dei dipartimenti Lavoro, Energia, Acqua e Rifiuti per vari finanziamenti in pericolo, da giorni il presidente rimuginava anche sul fallimento di un finanziamento che nell’autunno scorso avrebbe portato l’assessorato alla Famiglia a erogare fondi per contrastare la povertà. I soldi sono stati dirottati altrove perché il provvedimento non è arrivato in tempo. E anche sui bandi che attuano la nuova legge sulla povertà (di cui leggete a parte) dalla Famiglia avevano risposto al presidente che ci sarebbero voluti mesi.