Ars, stop a mance senza bandi: salta la leggina voluta da FdI e Dc

L’emendamento che avrebbe stanziato un altro milione e 600 mila euro per assegnare, a semplice richiesta e senza bando, patrocini per eventi promozionali è stato presentato ieri all’Ars. Agganciato a una anonima, all’apparenza, leggina che doveva prevedere solo il via libera alla digitalizzazione della Gazzetta Ufficiale.

Il clima ostile (eufemismo) di tutti gli altri partiti, anche degli alleati del centrodestra, ha suggerito al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno di ritirare questo testo. Non prima di aver premesso però che «sarà riproposto a luglio quando il Parlamento discuterà la manovra ter».

Fratelli d’Italia da settimane era in pressing per ottenere altri fondi per le manifestazioni. I primi 4,5 milioni stanziati a gennaio si sono rapidamente esauriti. Da qui l’iniziale richiesta di aggiungere un milione e 200 mila euro.

L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, forte di una condivisione di Schifani, aveva opposto a Fratelli d’Italia un no frutto della carenza di risorse. E così ieri in Parlamento è maturato un asse dei meloniani con la Dc di Cuffaro per allargare la platea dei beneficiari. Così ha preso forma l’emendamento che stanzia 800 mila euro per l’assessorato al Turismo, guidato dalla meloniana Elvira Amata, e altrettanti per la stessa finalità in favore dell’assessorato agli Enti locali, guidato dal cuffariano Andrea Messina. Non a caso l’emendamento porta la firma del presidente della commissione Affari istituzionali, Ignazio Abbate, anche lui della Dc.