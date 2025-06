Dazi, c'è l'intesa tra Usa e Cina

In particolare, ha spiegato Trump, la Cina si impegnerà a fornire «in anticipo» le terre rare e gli Stati Uniti rispetteranno i propri impegni, compreso quello relativo agli «studenti cinesi che frequentano i nostri college e le nostre università», ma il presidente americano non ha fatto alcun riferimento ai controlli sulle esportazioni di chip. Secondo fonti della Casa Bianca riferite nei giorni scorsi a FT, Trump potrebbe allentare le restrizioni sulla vendita di chip alla Cina se Pechino accettasse di accelerare l’esportazione di terre rare.

Sembra trovata la quadra sui dazi e tra Usa e Cina è stata raggiunta l’intesa nel vertice-maratona di due giorni a Londra. Sostanzialmente i dazi resteranno allo stesso livello di quanto stabilito nelle settimane scorse in Svizzera: gli Usa si erano impegnati a ridurre le tariffe sul made in China al 30% e la Cina al 10%. Dopo la solita ridda di indiscrezioni, l’annuncio è stato fatto dallo stesso Donald Trump su Truth che ha salutato con favore la svolta raggiunta nei colloqui bilaterali.

Ciò rappresenterebbe un significativo cambiamento di politica rispetto all’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden, che ha attuato quello che ha definito un approccio «piccolo cortile, alto muro» per limitare la capacità di Pechino di ottenere tecnologia statunitense che potrebbe essere utilizzata per aiutare l’esercito cinese.

Da parte di Pechino, Li Chenggang, viceministro del Commercio cinese, ha descritto i colloqui di Londra come «razionali, approfonditi e sinceri» e ha affermato che le parti hanno concordato di confermare l’intesa raggiunta a Ginevra. Il mese scorso a Ginevra i due paesi hanno concordato di ridurre le rispettive tariffe di 115 punti percentuali e hanno concesso una finestra di 90 giorni per risolvere la guerra commerciale.

La tregua era in discussione

Ma la tregua è stata messa in discussione dopo che Washington ha accusato Pechino di non aver rispettato l’accordo per accelerare l’esportazione di terre rare, mentre la Cina ha criticato i nuovi controlli sulle esportazioni statunitensi. I colloqui di questa settimana per risolvere l’impasse si sono tenuti nella storica dimora di Lancaster House, a pochi passi da Buckingham Palace, messa a disposizione dal governo britannico come terreno neutrale per i colloqui. Durante i due giorni, la delegazione statunitense era composta da Bessent, dal segretario al Commercio Howard Lutnick e dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, mentre la delegazione cinese era guidata da He Lifeng, vice premier responsabile dell’economia.

I negoziati sono stati avviati per garantire che le esportazioni cinesi di terre rare verso gli Stati Uniti e i controlli statunitensi sulle esportazioni di tecnologia verso la Cina non compromettessero i negoziati più ampi tra le due parti. Gli Stati Uniti avevano affermato che la Cina non stava onorando l’impegno preso a Ginevra di allentare le restrizioni sulle esportazioni di terre rare, fondamentali per l’industria della difesa, automobilistica e tecnologica, e che stava temporeggiando nell’approvazione delle licenze per le spedizioni, con ripercussioni sulle catene di approvvigionamento manifatturiere negli Stati Uniti e in Europa.

Pechino ha accusato gli Stati Uniti di «gravi violazioni» dell’accordo di Ginevra dopo che questi ultimi hanno annunciato nuove restrizioni alla vendita di software per la progettazione di chip alle aziende cinesi. Ha inoltre contestato i nuovi avvertimenti degli Stati Uniti sull'uso globale dei chip Huawei e la revoca dei visti per gli studenti cinesi.

Per allentare le restrizioni serve l'ok di Trump

Nel frattempo, una corte d’appello federale statunitense ha autorizzato il mantenimento di alcuni dei dazi più estesi imposti da Trump, in attesa di riesaminare una sentenza di un tribunale di grado inferiore che aveva bloccato i dazi del «giorno della liberazione» sui partner commerciali degli Stati Uniti. La sentenza ha prorogato una precedente sospensione temporanea e consentirà a Trump di attuare le misure, nonchè dazi separati nei confronti di Messico, Canada e Cina. Il presidente ha tuttavia già sospeso per 90 giorni i dazi «reciproci» più estesi.

Secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, la delegazione cinese, guidata dal vice premier He Lifeng, fidato collaboratore del leader Xi Jinping, ha condotto una trattativa molto dura, chiedendo alla parte statunitense di allentare in modo significativo le restrizioni sulla vendita di tecnologia e altri prodotti alla Cina. I negoziatori non hanno rivelato esattamente cosa abbiano concordato nell’ambito dell’accordo quadro, il che potrebbe portare a un protrarsi dell’incertezza sulla tregua commerciale.

La mancanza di dettagli potrebbe suggerire che la parte statunitense avrà bisogno dell’approvazione di Trump per allentare alcune restrizioni, come richiesto dai rappresentanti di Pechino. Da qui, l’entusiasmo tiepido dei mercati: in Europa le Borse viaggiano in rialzo e anche Wall Street, ma senza esultare.