Il Nursind Sicilia in campo per la buona sanità: "Stabilizzazioni e più personale contro la violenza negli ospedali"

“Bisogna applicare subito le recenti direttive regionali sulle stabilizzazioni per procedere con le assunzioni in tutte le Asp”. È una delle indicazioni emerse dalle nove segreterie provinciali del sindacato Nursind riunite ad Agrigento in un incontro per fare confrontarsi sui temi più scottanti della sanità siciliana. Proprio sul tema delle stabilizzazioni è stato posto il maggiore accento: le recenti direttive regionali invitano le aziende sanitarie a procedere con l’immissione in ruolo del personale precario che ha maturato i requisiti. “Il Nursind – spiega il segretario regionale, Salvo Calamia – vigilerà affinchè ogni diritto sia garantito”.

Nel corso dei lavori sono intervenuti anche Salvatore Iacolino , dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, e il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Salvatore Scuvera. Tra gli argomenti affrontati anche lo stato di attuazione del Pnrr, il tema delle aggressioni al personale sanitario, la riorganizzazione della rete ospedaliera e dotazioni organiche. Un focus è stato dedicato al tema cerntrale delle stabilizzazioni e del superamento delle forme di lavoro precario, con particolare attenzione ai precari a orario ridotto, ai contratti flessibili (a termine, part-time forzato) e co.co.co.