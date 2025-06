Referendum: l'idea del campo largo resiste, ma tensioni nel Pd

La piazza di sabato prevale sul flop dei referendum. Il mancato raggiungimento del quorum non sembra pesare troppo sul percorso che Pd, M5s e Avs hanno avviato in vista delle politiche del 2027. Certo, il dato dell’affluenza è stato insufficiente e la sconfitta in una battaglia combattuta tutti insieme in prima linea brucia eccome. Ma la delusione non appare così grande da azzoppare la volontà di continuare - piano piano, poco alla volta - a provare l’esperimento unitario.

Insomma, per ora l’entusiasmo per i 300 mila portati a Roma al corteo per Gaza si impone sullo sconforto per la sconfitta nei quesiti su lavoro e cittadinanza. Se contraccolpi ci saranno, saranno legati al riacutizzarsi dei maldipancia interni al Pd, che potrebbero distogliere le energie della segretaria Elly Schlein, sempre «testardamente» impegnata nella creazione di un’alleanza.

A urne appena chiuse, i riformisti del Pd le hanno subito fatto capire che intendono farle pesare il fatto di aver coinvolto il partito in un’impresa che loro ritenevano sbagliata. E che è stata persa. Anche per il presidente Pd Stefano Bonaccini, leader della minoranza interna, sempre cauto nella polemica, «quando oltre due terzi degli italiani non rispondono è necessario riflettere».